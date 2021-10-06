شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ للدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ البالغ عددها 14 لجنة برلمانية، وذلك خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الأول .

1- الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية :

الدكتور عبد الحي عبيد رئيسا، وسماء سليمان وكيلا وعفت السادات وكيلا، وعايدة نصيف أمينا للسر

2- الشؤون الدينية والأوقاف:

يوسف السيد عامر رئيسا، ومحمد سليم وكيلا ونادر نسيم وكيلا، وخضرة سالم أمينًا للسر.

3- الدفاع والأمن القومي:

اللواء أسامة منتصر رئيسا، واللواء طارق نصير وكيلا ومحمد جاد وكيلا واللواء خالد فوزي أمينا للسر.

4- لجنة الصحة والسكان :

محمد جزر رئيسا وعمرو حجاب وكيلا وعلي مهران وكيلا وأحمد عبد الماجد الأحمر أمينا للسر.

5- لجنة حقوق الانسان والتضامن الإجتماعي :

محمد هيبة رئيسا وأبو الفتوح محمد وكيلا ومجدي فريد وكيلا ورشا نصير أمينا للسر.

6- لجنة الزراعة والري والموارد المائية:

عبد السلام الجبلي رئيسا وجمال أبو الفتوح وكيلا ومحمد أحمد ماهر السباعي وكيلا وعز الدين جودة أمينا للسر

7- لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل :

خالد محمد سعيد رئيسا وفايز إبراهيم محمد وكيلا وأكمل فاروق وكيلا وأحمد صبور أمينا للسر.

8 - لجنة الشباب والرياضة :

أحمد أبو هشيمة رئيسا وأحمد دياب وكيلا وشريف فرج الجابري وكيلا ومحمد عمارة أمينا للسر.

9- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نبيل دعبس رئيسا وأحمد البدري وكيلا وراندا مصطفي وكيلا وناجح عبد الفتاح أمينا للسر.

10- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ

محمد حلاوة رئيسًا ومحمد المنزلاوى وكيلا وتيسير مطر وكيلا، وأحمد الجندى أمينا السر.

11- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار

هاني سري الدين رئيسا، وجمال عبد الحليم وكيلا وياسر زكي وكيلا وأكمل نجاتي أمينا للسر

12- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

عبدالخالق عياد رئيسًا، وعمرو عزت وكيلا ومجدى سليم وكيلا ونهي أحمد فتحي أمينًا للسر.

13- لجنة الشؤون التشريعية والدستورية

المستشار عبد الله الأعصر رئيسًا والدكتور محمد العنانى وكيلا والنائب باهر محمد امين غازى وكيلا وفرج فتحى امينا للسر

14- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام

محمود مسلم رئيسًا ومحمد سعيد طه وكيلا وسها سعيد وكيلا ومحمود القط أمينًا للسر.