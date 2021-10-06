شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ للدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ البالغ عددها 14 لجنة برلمانية، وذلك خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الأول .1- الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية :
الدكتور عبد الحي عبيد رئيسا، وسماء سليمان وكيلا وعفت السادات وكيلا، وعايدة نصيف أمينا للسر
2- الشؤون الدينية والأوقاف:
يوسف السيد عامر رئيسا، ومحمد سليم وكيلا ونادر نسيم وكيلا، وخضرة سالم أمينًا للسر.3- الدفاع والأمن القومي:
اللواء أسامة منتصر رئيسا، واللواء طارق نصير وكيلا ومحمد جاد وكيلا واللواء خالد فوزي أمينا للسر.4- لجنة الصحة والسكان :
محمد جزر رئيسا وعمرو حجاب وكيلا وعلي مهران وكيلا وأحمد عبد الماجد الأحمر أمينا للسر.5- لجنة حقوق الانسان والتضامن الإجتماعي :
محمد هيبة رئيسا وأبو الفتوح محمد وكيلا ومجدي فريد وكيلا ورشا نصير أمينا للسر.6- لجنة الزراعة والري والموارد المائية:
عبد السلام الجبلي رئيسا وجمال أبو الفتوح وكيلا ومحمد أحمد ماهر السباعي وكيلا وعز الدين جودة أمينا للسر7- لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل :
خالد محمد سعيد رئيسا وفايز إبراهيم محمد وكيلا وأكمل فاروق وكيلا وأحمد صبور أمينا للسر.8 - لجنة الشباب والرياضة :
أحمد أبو هشيمة رئيسا وأحمد دياب وكيلا وشريف فرج الجابري وكيلا ومحمد عمارة أمينا للسر.9- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نبيل دعبس رئيسا وأحمد البدري وكيلا وراندا مصطفي وكيلا وناجح عبد الفتاح أمينا للسر.10- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ
محمد حلاوة رئيسًا ومحمد المنزلاوى وكيلا وتيسير مطر وكيلا، وأحمد الجندى أمينا السر.11- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار
هاني سري الدين رئيسا، وجمال عبد الحليم وكيلا وياسر زكي وكيلا وأكمل نجاتي أمينا للسر12- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
عبدالخالق عياد رئيسًا، وعمرو عزت وكيلا ومجدى سليم وكيلا ونهي أحمد فتحي أمينًا للسر.13- لجنة الشؤون التشريعية والدستورية
المستشار عبد الله الأعصر رئيسًا والدكتور محمد العنانى وكيلا والنائب باهر محمد امين غازى وكيلا وفرج فتحى امينا للسر14- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام
محمود مسلم رئيسًا ومحمد سعيد طه وكيلا وسها سعيد وكيلا ومحمود القط أمينًا للسر.