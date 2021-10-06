شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الأعصر رئيسا لـ"دستورية الشيوخ" و"العنانى وغازى" وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئؤن التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول عن فوز المستشار عبد الله الأعصر رئيسًا للجنة، والدكتور محمد العنانى والنائب باهر محمد امين غازى وكيليين وفرج فتحى امينا للسر

ويبلغ عدد لجان مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية وتعتبر هى المطبخ الفعلى لعمل المجلس حيث تساعد المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المخولة طبقا للدستور.

حيث نصت المادة 43

تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.