“الناتو”: سحب اعتماد 8 موظفين من البعثة الروسية في بروكسل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 06:05 مساءً - منذ 14 ثانية

قام حلف “الناتو”، اليوم الأربعاء، بتقليص عدد الدبلوماسيين الروس المعتمدين في بروكسل وسحب اعتماد 8 دبلوماسيين من العاملين في البعثة الروسية.

وأكد مصدر في حلف شمال الأطلسي “الناتو” أنه ألغى اعتماد ثمانية من موظفي البعثة الروسية.

وأضاف المصدر، أنه على الرغم من تقليص التمثيل الروسي في الناتو إلا أن الحلف لا يزال منفتحًا أمام “حوار هادف”.

وقال ستولتنبرغ، خلال كلمة في جامعة جورج تاون: “أرى أنه يجب علينا التفاعل مع روسيا، نظراً لأننا لسنا في حاجة لحرب باردة جديدة أو سباق تسلح”، مشيراً إلى أن العلاقات بين الناتو وروسيا اليوم هي في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.