دولة الإمارات تقدم 47 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، تقديم 47,154 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأربعاء، 20,320,419 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 205.46 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.