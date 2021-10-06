رئيس الوزراء الباكستاني يصدر قرارا بتعيين قائدا لجهاز الاستخبارات العسكرية

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، قرارا بتعيين الليفتنانت جنرال نديم أحمد أنجم، قائدا لجهاز الاستخبارات العسكرية.



وجاء القرار لينهي عمل الليفتنانت جنرال فايز حميد، قبل أشهر من انتهاء فترة ولايته.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للعلاقات العامة لأجهزة الاستخبارات العسكرية إنه تم تعيين حميد قائدا لفيلق بيشاور.

وكان خان قد عين حميد في يونيو/حزيران 2019 لفترة ولاية كان من المفترض أن تستمر لثلاث سنوات.