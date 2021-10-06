تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:41، والمد الثاني عند 01:52، والجزر الأول عند الساعة 19:38، والثاني عند الساعة 07:51.

وبحر عمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند 09:50، والمد الثاني عند 22:49، والجزر الأول عند الساعة 16:12، والجزر الثاني عند الساعة 04:33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 85 20

دبي 40 28 85 20

الشارقة 39 26 85 25

عجمان 38 29 80 20

أم القيوين 39 29 85 20

رأس الخيمة 35 30 85 15

الفجيرة 33 27 75 25

العين 39 26 85 30

ليوا 39 27 80 25

الرويس 37 28 85 20

السلع 37 30 80 25

دلما 36 31 85 25

طنب الكبرى 36 31 85 25

طنب الصغرى 36 31 85 25

أبو موسى 37 30 85 30.