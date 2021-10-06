دولة الإمارات تقدم 47,154 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 47,154 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20,320,419 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 205.46 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.