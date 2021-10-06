ليبيا.. تسجيل 692 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 692 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1324 شخصاً وتسجيل 10 وفيات آخر خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 328 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 4 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 343 ألفًا و932 شخصًا، بينهم 72 ألفًا و864 حالة نشطة، ووفاة 4720 شخصًا.