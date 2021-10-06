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ليبيا.. تسجيل 692 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 692 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1324 شخصاً وتسجيل 10 وفيات آخر خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 328 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 4 حالات وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 343 ألفًا و932 شخصًا، بينهم 72 ألفًا و864 حالة نشطة، ووفاة 4720 شخصًا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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