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رئيس الوزراء الباكستاني يصدر قرارا بتعيين قائدا لجهاز الاستخبارات العسكرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

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أصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، قرارا بتعيين الليفتنانت جنرال نديم أحمد أنجم، قائدا لجهاز الاستخبارات العسكرية.

 

وجاء القرار لينهي عمل الليفتنانت جنرال فايز حميد، قبل أشهر من انتهاء فترة ولايته.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للعلاقات العامة لأجهزة الاستخبارات العسكرية إنه تم تعيين حميد قائدا لفيلق بيشاور.

 

وكان خان قد عين حميد في يونيو/حزيران 2019 لفترة ولاية كان من المفترض أن تستمر لثلاث سنوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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