السويد تعلق استخدام لقاح “مودرنا” لفئة معينة.. والسبب آثار جانبية نادرة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلنت وكالة الصحة العامة السويدية تعليق استخدام لقاح “مودرنا” المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين ولدوا عام 1991 وما بعده.

وقالت الوكالة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن قرارها جاء على خلفية تقارير تفيد بوجود آثار جانبية النادرة.

وأضافت أن “السبب هو إشارات إلى زيادة مخاطر الآثار الجانبية مثل التهاب عضلة القلب والتهاب التامور. ومع ذلك، فإن خطر الإصابة ضئيل للغاية”.

وفي وقت سابق، قال مسؤولو الصحة الكنديون إن البيانات تشير إلى أن حالات الإصابة النادرة بالتهاب القلب كانت أعلى نسبيا بعد تلقي لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 ، مقارنة بلقاح فايزر/بيونتيك.

وقالت هيئات التنظيم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، إنه ما زالت فوائد التطعيم للوقاية من فيروس كورونا تفوق المخاطر.