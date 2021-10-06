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القبض على لبناني وأردني قاما بالسطو على مؤسسة تجارية في مكة المكرمة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

علم المملكة العربية

أعلنت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيمين من الجنسيتين، اللبنانية والأردنية، جراء سطوهما على مؤسسة تجارية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن “المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيتين الأردنية واللبنانية، في العقد الرابع مـن العمر، إثر سطوهما على مؤسسة تجارية”، مشيرا إلى أنه “جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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