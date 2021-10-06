إجهاض مخطط إرهابي لـ”داعش” في المغرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

تمكنت السلطات المغربية من “إجهاض مخطط إرهابي” عبر تفكيك خلية موالية لتنظيم داعش في مدينة طنجة شمال البلاد.

ووفقا لوكالة أنباء المغربي العربي، فإن إحباط المخطط جاء من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز الاستخبارات).

وأشار البيان إلى أن القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أوقفت قائد الخلية الذي أبدى مقاومة عنيفة لحظة القبض عليه، مما أضطر إلى إطلاق القنابل الصوتية.

وقال البيان إنه “تم ضبط أربعة أعضاء آخرين متشبعين بالفكر التكفيري ويحملون مشروعا إرهابيا له امتدادات عابرة للحدود الوطنية”.

وفقا للبيان أيضا، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن “أمير الخلية الإرهابية” تواصل مع قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعه الإرهابية.

وتأتي هذه العملية “في سياق الجهود الأمنية المتواصلة من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية وتحييد مخاطر التهديدات التي تحدق بأمن المملكة المغربية وسلامة المواطنات والمواطنين”، بحسب البيان.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها الإعلان عن تفكيك خلية موالية لتنظيم داعش الإرهابي في أقل من شهر بالمغرب.

في الشهر الماضي، أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خليتين مواليتين لتنظيم داهش الأولى مكونة من 3 أشخاص في مدينة الرشيدية جنوب شرق البلاد، والثانية مكونة من 4 أفراد في المدينة ذاتها.