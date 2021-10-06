العثور على 17 جثة على شواطئ ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2021 4:09 مساءً

أعلن الهلال الأحمر الليبي، عن العثور على 17 جثة، أمس الثلاثاء، يرجح أنها لمهاجرين متجهين إلى أوروبا، انجرفت إلى شواطئ غربي البلاد، حسبما أعلن الهلال الاحمر اليوم الاربعاء، موضحا في بيان أنه “تم العثور على الجثث، الثلاثاء، بالقرب من المدينة، وتم تسليمها إلى السلطات لدفنها”.

وأوضح البيان أن “أكثر من ألف و100 مهاجر لقوا حتفهم أو يُفترض أنهم لقوا حتفهم في العديد من حوادث القوارب، وحطام السفن قبالة ليبيا خلال العام الجاري”.

يشار أن ليبيا تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت منظمة “ألارم فون”، قد أعلنت قبل أيام عن فقدان الاتصال مع 70 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب غادر السواحل الليبية قبل 4 أيام، معتبرة إياهم في عداد المفقودين.

وقالت “ألارم فون”، وهي منظمة غير حكومية، إنها فقدت الاتصال بالمهاجرين عندما كانوا في منطقة بحث تتبع مالطا، وعلى بعد 20 كيلومترا من المياه الإيطالية، دون الإبلاغ عن إنقاذهم أو وصولهم إلى البر.

ومنذ اندلاع أزمة الهجرة في 2015، غرق الآلاف على طول طريق المتوسط، كما جرى اعتراض آخرين في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا ليتم احتجازهم في مراكز تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة والبنى التحتية.

وسبق وأن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ارتفاع كبير بأعداد المهاجرين المغادرين للسواحل الليبية مؤخرا، إذ جرى تسجيل اعتراض وإعادة حوالي سبعة آلاف مهاجر إلى الأراضي الليبية منذ مطلع العام الجاري.