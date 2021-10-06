ميليشيات إيرانية تستقبل شحنة أسلحة في سراديب شرق سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2021 3:09 مساءً

تواصل الميليشيات الإيرانية نقل السلاح عبر الحدود السورية العراقية، وفي أحدث تحركاتها، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بوصول شحنة أسلحة جديدة إلى سوريا قادمة من العراق.

في التفاصيل، دخلت الشحنة في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، عبر معابر غير شرعية تستخدمها الميليشيات التابعة لإيران، وتوجهت إلى الميادين بريف دير الزور الشرقي، ومنها إلى قلعة الرحبة الأثرية بأطراف المدينة، حيث جرى هناك تخزين الأسلحة داخل أحد السراديب كما جرت العادة.

وأضافت المصادر بأن الشحنة الجديدة تضم صواريخ إيرانية قصيرة المدى ومنصات إطلاق.

في الليل لأول مرة

فيما تعتبر هذه العملية من المرات النادرة التي يتم إدخال شحنات أسلحة في ساعات متأخرة من الليل، إذ كانت تدخل الشحنات في الصباح في معظم الأوقات.

وتعمد الميليشيات الإيرانية عادة إلى تخزين الأسلحة والذخائر ضمن قلعة الرحبة الأثرية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي إضافة إلى الأحياء المدنية.

غارات مستمرة

ولطالما استهدفت طائرات التحالف الدولي خلال الأشهر الماضية، مواقع للميليشيات الإيرانية ضمن منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية، بينها قوات تابعة لميليشيا حزب الله العراقي واللبناني ولواء فاطميون وغيرهم.

يذكر أن وجود الميليشيات يتركز بشكل رئيسي في كل من معابر عسكرية غير شرعية بريف البوكمال وحي الجمعيات وحي الكتف في مدينة البوكمال وقاعدة الإمام علي وقرى العباس والجلاء ومواقع أخرى ببادية البوكمال.