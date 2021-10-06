قفزة قياسية جديدة بوفيات كورونا في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا، الأربعاء، أكثر من 900 وفاة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة يومية هي الأكبر منذ بدء الجائحة..



وتبذل السلطات الروسية جهودا مضنية للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بسبب تفشي المتحورة دلتا ومعدلات التلقيح المنخفضة.

وتحدثت الأرقام الحكومية عن 929 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 212 ألفا و625، هي الأعلى في أوروبا.

وروسيا خامس أكثر الدول المتضررة بالفيروس مع أكثر من 7,5 ملايين إصابة. وتسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات منذ آب/أغسطس الماضي مع تباطؤ حملة التلقيح.

وفيما تتوافر منذ أشهر العديد من اللقاحات المصنعة في روسيا، إلا أن السلطات تواجه صعوبة في إقناع المواطنين المشككين بالتطعيم.

وحتى الأربعاء، تلقى أقل من 30% من المواطنين اللقاح بالكامل، وفق موقع جوجوف (Gogov) الذي يجمع بيانات كوفيد من مختلف المناطق.

ويأتي ارتفاع أعداد الإصابات في غياب أي تدابير حقيقية للحد من انتشار الجائحة، علما بأن العديد من المناطق أعادت العمل برمز الاستجابة السريعة (كيو آر) للسماح بدخول أماكن عامة.

لكن موسكو، بؤرة تفشي الوباء في روسيا، امتنعت حتى الآن عن إعادة فرض تدابير.

وتقول السلطات إن المتحورة دلتا السريعة العدوى، تسببت في جميع الحالات في العاصمة الروسية.

وبموجب تعريف أوسع نطاقا للوفيات المرتبطة بالفيروس، أفادت وكالة الإحصاء الروسية روستات في آب/أغسطس عن أكثر من 350 ألف وفاة في روسيا.