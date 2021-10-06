البرلمان الإثيوبي يصادق على تشكيلة حكومة آبي أحمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

صادق البرلمان الإثيوبي، الأربعاء، على الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء آبي أحمد والتي شملت 7 سيدات و3 من أحزاب المعارضة لأول مرة.



وقدم اليوم رئيس الوزراء الإثيوبي حكومته الجديدة للبرلمان التي تضمنت 22 حقيبة، منها 3 لأحزاب المعارضة لأول مرة و7 سيدات ضمن التشكيلة الحكومية.

فيما تم إدخال 11 وزيرا جديدا والإبقاء على 11 آخرين.

وجاءت أبرز التغييرات في وزارة المياه والري، حيث تم إسنادها إلى "هبتامو إتافا"، إذ لم تشمل التشكيلة الجديدة سليشي بقلي، الذي شغل وزارة المياه في الحكومة السابقة.

وأيضا وزارة الدفاع التي أسندت لـ "أبرهام بلاي"، خلفا لـ "قنأ ياديتا"، الذي أصبح رئيسا لمكتب إدارة السلام والأمن لمدينة أديس أبابا التي تتمتع بحكم ذاتي.

ولم تشمل التشكيل الجديدة "فلسان عبدالله"، التي شغلت وزارة المرأة والطفل والشباب، ولا هيروت كاساو، وزيرة السياحة والثقافة، حيث أسند إليها رئاسة مكتب الثقافة والفنون والسياحة في مدينة أديس أبابا.

وتمت زيادة الوزارات إلى 22 وزارة بعد أن كانت 20 فقط، حيث جرى دمج وفصل في بعض الوزارات خاصة وزارة الزراعة.

كما شهدت مشاركة وزراء من أحزاب المعارضة بعدد 3 وزارات، هم، برهانو نغا، وزارة التعليم عن حزب إزيما (حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية)، وقجيلا مرداسا، وزير الثقافة والرياضة عن حزب جبهة تحرير أورومو، وبلطي مولا جيتاهون، وزارة الابتكار والتكنولوجيا عن حزب الحركة الوطنية لشعب أمهرة.