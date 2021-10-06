محافظ سوهاج يضع إكليلًا الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

وضع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر، أمام ديوان عام المحافظة، بالتزامن مع الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وبدأت المراسم بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وعزفت موسيقى الشرطة "سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات.

شهد فعاليات وضع إكليل الزهور العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومسئولي مؤسسات المجتمع المدني.