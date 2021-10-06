غدا.. انطلاق الملتقى المصرفي العربي للأمن السيبراني بحضور طارق عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

ينظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني في مدينة شرم الشيخ المصرية ولمدة 3 أيام، بداية من غدٍ الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان صادر له اليوم الأربعاء، إن انعقاد مؤتمر الأمن السيبراني يأتي بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من 250 مشاركا من قيادات البنوك العربية وكبرى الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة الأمن السيبراني.

وأضاف الاتحاد أن هذا الملتقى يهدف إلى تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالتقنيات والأساليب الحديثة التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية (Hackers)، والتكنولوجيا المتطورة والوسائل والأدوات التي تسمح بمواجهة هذه الأساليب الحديثة من القرصنة، ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تمكنهم من تعطيل خطط القراصنة.

كما سيشكل الملتقى فرصة للاستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤدي إلى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة على المستوى العالمي، وفقا للاتحاد.

ويشهد هذا المنتدى تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة يجريها نخبة مختارة ومتميزة من الخبراء والمحاضرين المعروفين على المستوى المصري والإقليمي والدولي، بحسب البيان.

وأكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مدينة شرم الشيخ التي تتميز شواطئها بطبيعة خلابة وباتت بحبها للضيف وإكرامه مدينة للمؤتمرات والمنتديات الدولية، وخصوصًا لمؤتمرات ومنتديات اتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذي يصل إلى أقاصي العالم.

وذكر الاتحاد في بيانه من أبرز المواضيع التي سيناقشها المنتدى:

- قواعد الأمن السيبراني "تعزيز موقف الأمن السيبراني فى البنوك".

- إدارة مخاطر تزوير البطاقات الائتمانية "الاتجاهات والتقنيات".

- التخفيف من تأثيرات الحوادث من خلال هندسة الثقة الصفرية.

- جهوزية للاستجابة للحوادث "ماذا تحتاج لتعرف ولتستعد له SOC والتحول إلى الاستجابة للذكاء الاستباقي".

- الكشف عن التهديد الاستخباري "التعاون والإشراف".

- إدارة مخاطر الأمن السيبراني من قبل طرف ثالث "العثور على شريك موثوق".

- التهديدات السيبرانية.

- الهجمات إلالكترونية اليوم "تطور مشهد التهديد والتنبؤات".

- الكشف عن البرامج الضارة والاستجابة لها.

- تسريع رحلتك الخالية من الثقة.

- التحولات الرقمية وتهديدات API والضوابط.

- مطاردة تهديدات الويب المظلم.

- الأمن السيبراني وفق أطر معايير الأمن الدولية.