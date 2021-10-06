مديرية ثقافة أسوان تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

تنظم مديرية الثقافة بأسوان، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة بحديقة بلازا درة النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان.

وقالت نجوى سيد أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن الاحتفالية تتضمن عروضًا لفرق الفنون الشعبية وعروض الكورال وعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن حرب أكتوبر المجيدة.

وأضافت، أنه سيجري تنظيم عدد من الفقرات الفنية والأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة، من بينها إذاعة بيان الحرب، إلى جانب الأغاني الوطنية، وإقامة معرض لوحات فنية للمشاركين في المسابقة التي أقامها فرع ثقافة أسوان.

وأوضحت مدير عام فرع ثقافة أسوان، أنه سيقام على هامش الاحتفالية معرضًا للكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحاضرة بعنوان انتصارات أكتوبر وعزيمة الشعب المصري.