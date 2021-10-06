عالمان يفوزان بجائزة نوبل في الكيمياء لتطوير “أداة بارعة لبناء الجزيئات”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للكيمياء لعام 2021، إلى بنيامين ليست وديفيد دبليو ماكميلان، “لتطوير التحفيز العضوي غير المتماثل”.

وطور كلا العالمين أداة جديدة ومبتكرة لبناء الجزيئات: التحفيز العضوي، وتشمل استخداماتها البحث في المستحضرات الصيدلانية الجديدة.

واعتقد الباحثون منذ فترة طويلة أن هناك نوعين فقط من المحفزات المتاحة: المعادن والإنزيمات. لكن بنيامين ليست وديفيد ماكميلان الحائزين جائزة نوبل طورا نوعا ثالثا، وهو التحفيز العضوي غير المتماثل، الذي يعتمد على الجزيئات العضوية الصغيرة، وفقا لبيان لجنة نوبل.

وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة 10 ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وتعد جائزة نوبل للكيمياء ثالث جائزة تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة الطب يوم الاثنين لاكتشاف مستقبلات في الجلد تستشعر درجة الحرارة واللمس، وفوز كل من عالم الأرصاد الجوية وعالم المناخ الياباني، الحاصل على الجنسية الأمريكية، سيوكورو مانابي، ومصمم نماذج المناخ كلاوس هاسلمان، والفيزيائي الإيطالي جورجيو باريزي بجائزة الفيزياء.

وسيتبع إعلان جائزة الفيزياء في الأيام المقبلة جوائز الأدب والسلام والاقتصاد.