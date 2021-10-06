الإمارات تعتمد لقاح “سبوتنيك لايت” الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة اللقاح الروسي “سبوتنيك لايت” لديها لمواجهة الحالات الطارئة لكوفيد-19، وفق ما قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وجاء في رسالة نشرها الموقع الرسمي للقاح “سبوتنيك V” عبر تويتر: “وافقت الإمارات على استخدام لقاح “سبوتنيك لايت” المكون من جرعة واحدة، وهو المكون الأول للقاح “سبوتنيك V”، كلقاح قائم بحد ذاته، كما وافقت الإمارات على سبوتنيك لايت كلقاح معزز”.

وأضافت الرسالة: “المزيد والمزيد من الدول تفكر في الاعتماد على سبوتنيك لايت، مع زيادة فاعليته بمرور الوقت، كداعم صحي مثالي”.

ولا يستخدم “سبوتنيك لايت” حاليًا بشكل مستقل، بل تتم دراسته أيضًا بالاشتراك مع أدوية من الشركات المصنعة الأخرى.

ويعتبر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أول شركة في العالم تبرم شراكات مع مؤسسات تصنيع اللقاحات الأخرى لإجراء بحث مشترك عن توليفة المكون الأول من “سبوتنيك V” مع الأدوية الأجنبية.