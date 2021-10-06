عداد كورونا العالمي يواصل الارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يواصل عداد كورونا العالمي الارتفاع سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات، حيث ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 236.6 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و831 ألف حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 213 مليونا و740 ألفا و990 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، من أنّ العالم “لم يتخطَّ مرحلة الخطر” في التصدّي للجائحة رغم اعتقاد البعض أنّ الأمر شارف على الانتهاء.

26 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي سجل 26 إصابة جديدة بكوفيد-19، الثلاثاء دون تغير عن اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين من الإصابات الجديدة انتقلتا محليا وباقي الإصابات وافدة من الخارج.

وأضافت أنه لم يتم رصد حالات جديدة لا تظهر عليها أعراض، مقارنة مع تسجيل حالة واحدة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96310 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

2028 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال 24 ساعة 2028 إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، بأن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 323 ألفا و379، فيما بلغت حصيلة والفيات 2536.

المكسيك تسجل 7682 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الثلاثاء، تسجيل 7682 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و790 وفاة، ما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و691924 إصابة والوفيات إلى 279894 منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.