إسرائيل تسخر من إيران.. فضائيون من المريخ يتواجدون بإقليم قره باغ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2021 12:52 مساءً

وصف السفير الإسرائيلي في روسيا مزاعم إيران بوجود عسكريّين إسرائيليّين، بإقليم قره باغ، بـ”هراء كبير”.

ونقل الإعلام الروسي عن سفير إسرائيل في موسكو بين تسفي، نفيه مزاعم وجود عسكريين إسرائيليين في الإقليم، واصفا الأمر بـ”الهراء الكبير والأوهام”.

وقال في رد على الصحفيين: “أعتقد أن هذا هراء كبير، لأننا إذا تحدثنا عن إقليم قره باغ، يوجد هناك (العسكريون) الروس والأتراك. لذلك، فأنا أعتقد أن أصحاب الأوهام يمكنهم الادعاء بأن فضائيين من كوكب المريخ يوجدون هناك أيضا”، في سخرية لاذعة من إيران.

وكانت إيران قد زعمت الشهر الماضي في تصريحات للمتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده، أنها ترفض أي وجود إسرائيلي قرب حدودها، في اتهام للسلطات الأذرية بالتعاون العسكري مع تل أبيب، في الصراع المحتدم بينها وأرمينيا.

أزمة باكو وطهران

وفي وقت سابق نفت وزارة الدفاع في أذربيجان وجود أي نوع من التعاون العسكري مع إسرائيل، أو استيراد أسلحة من الدولة العبرية، فيما استدعت الخارجية الأرمينية سفيرها في تل أبيب للتشاور، على خلفية اتهام الأخيرة بتزويد باكو بالسلاح.

الشكوى من إيران جاءت من كل الجبهات إذ انتقد الرئيس الأذري إلهام علييف “دخول شاحنات إيرانية إلى منطقة قره باغ” لطهران، فيما صعدت الأخيرة في أزمتها مع باكو بحظر تحليق الطائرات التي تحمل معدات عسكرية أذرية إلى إقليم ناختشيفان الحدودي.

وقال مصدر عسكري أذري، في تصريحات تابعتها مراسلة “العين الإخبارية”، في طهران إن: “إيران أبلغت الجانب الأذري عبر القنوات العسكرية الرسمية بأنها حظرت تحليق الطائرات التي تحمل معدات عسكرية عبر الأجواء الإيرانية للوصول إلى إقليم ناختشيفان الذي يتمتع بحكم ذاتي”.