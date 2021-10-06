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فرنسا تهدد بإعادة النظر في علاقتها مع بريطانيا

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محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

هدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بإعادة النظر في "العلاقات الثنائية" مع بريطانيا، في ما يتعلق بالخلاف بشأن حقوق الصيد بين باريس ولندن.

 

وطالب كاستكس، الاتحاد الأوروبي بأن يكون "أكثر حزما" حيال بريطانيا، مضيفا: "إذا لم يكن ذلك كافيا، سنضغط، لدفع البريطانيين لاحترام تعهداتهم وسنعيد النظر في كل الشروط المدرجة في الاتفاقيات التي أبرمت برعاية الاتحاد الأوروبي، بل كذلك بالتعاون الثنائي بيننا وبين المملكة المتحدة".

 

واعتبر أن "بريطانيا لا تحترم التزاماتها بشأن "بريكست" ولا يمكن التسامح معها، محذرا أن التعاون الثنائي بين البلدين "في خطر".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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