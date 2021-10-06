موسكو تلوح بإغلاق السفارة الأمريكية.. إليك الأسباب

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

هددت موسكو بإغلاق سفارة واشنطن لديها، في حال تنفيذ مقترح في الكونغرس الأمريكية بطرد مئات الدبلوماسيّين الروس.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إن اقتراحا في الكونجرس الأمريكي بطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة قد يؤدي، حال تنفيذه، إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها: "الذين يقترحون مثل هذه الخطوات يدفعون فيما يبدو نحو إغلاق المؤسسات الأجنبية الأمريكية في روسيا".

وأضافت الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: "يجب أن يفهموا أن اللوم في ذلك سيقع على عاتقهم".

وتابعت الوزارة أن موسكو ليس لديها هذا العدد من الدبلوماسيين في واشنطن وأن الاقتراح يشمل فيما يبدو طاقم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

وأمس الثلاثاء حثّ أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن على طرد دبلوماسيين روس، إذا لم تصدر موسكو المزيد من تأشيرات الدخول لأمريكيين لتمثيل واشنطن في روسيا.

ويمثل الاقتراح الذي تقدم به رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية والمخابرات بمجلس الشيوخ، تصعيدا في التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين موسكو وواشنطن، بشأن عدد الدبلوماسيين المتبادل بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا منعت السفارة الأمريكية في موسكو في أغسطس/ آب الماضي من تعيين موظفين روس، أو من دولة ثالثة، أو الاحتفاظ بالعاملين لديها منهم، إلا للحراسة، مما أجبر البعثة على تسريح 182 من موظفيها وعشرات من المتعاقدين على العمل معها.