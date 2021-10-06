شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الموريتانية توقف 84 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت قوات حرس الحدود البحرية الموريتانية، 84 مهاجرًا غير شرعي بالقرب من سواحل انواذيبو شمال غرب البلاد.

وأوضح بيان للسلطات الموريتانية اليوم، أن حرس الحدود أوقف مركب المهاجرين في عرض البحر قادمًا من الحدود الغامبية السنغالية متجها إلى جزر الكناري، مشيرًا إلى أنه تم نقل بعضهم للمستشفى لتعرضهم لحالة من الإعياء الشديد.

ومن المنتظر أن يتم ترحيلهم بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.