حفلات ديزني تنطلق في معرض الرياض غداً لأوّل مرّة في السعوديّة

05 أكتوبر , 2021

الرياض: تنطلق في معرض الرياض الدولي للكتاب غداً الأربعاء حفلات ديزني في السعودية، التي تقام لأوّل مرّة في المملكة.

وقالت تشيب ماكلين، المدير العام لشركة ديزني كونسرتس، المنظمة للحفلات: يظهر الحفل جميع أميرات ديزني بشكلٍ غير مسبوق، من خلال أمسية غنية بالأغاني والرسوم المتحركة والقصص".

وأضافت في بيان صدر في دبي اليوم الثلاثاء "نستعد لتقديم المزيد من عروض ديزني المباشرة المتميزة في المنطقة خلال الفترة القريبة".

وقال محمد زكي، المدير التنفيذي لشركة بنش مارك، المشاركة في تنظيم الحفل، سيكون الحفل حدثا استثنائيا في المنطقة، ونتوقّع حضوراً كبيراً من محبي ديزني من مختلف أنحاء المملكة.

ومن المقرّر أن يقام "حفل أميرات ديزني" في الرياض على مدار 4 أيام على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.