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خطوة بخطوة.. آلية التصويت العام في الانتخابات البرلمانية (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - تفتح مراكز التصويت ابوابها في الساعة السابعة صباحا في حتى السادسة مساءً في يوم العاشر من تشرين الاول الجاري، بحسب المفوضية العليا للانتخابات.
ادناه خطوات التصويت:

اولا: يقدم الناخب البطاقة البايومترية مع وثيقة رسمية لإثبات الشخصية، إذا كانت بطاقة الناخب الكترونية (قصيرة الامد) يقدم الناخب وثيقتين تحتوي صورة فوتوغرافية .

ثانيا: يتم ادخال البطاقة في جهاز التحقق الالكتروني، بعد التحقق من البيانات يتم اخذ بصمة الناخب.


ثالثا: يطلب من الناخب التوقيع والبصم امام اسمه في سجل الناخبين الورقي.

رابعا: يعطى الناخب ورقة الاقتراع ويتوجه الى منصة الاقتراع للإدلاء بصوته.

خامسا: يقوم الناخب بتحبير أصبع السبابة اليمنى، قبل وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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