مقتل ضابطين باشتباكات عنيفة في مصر

ووقعت اشتباكات الإسماعيلية، عندما حاولت قوات الشرطة في الإسماعيلية من ضبط أحد العناصر المجرمة والخطيرة والمسجلة جنائيا، وخلال محاولة ضبطه قاوم المطلوب أمنيا وفتح النار على رجال الشرطة ما أدى إلى مقتل ضابطين وتمكنت قوات الشرطة من قتل العنصر الجنائي خلال العملية وذلك بحسب ما أكدته وسائل اعلام امنية.وبمجرد وصول قوات الأمن إلى موقع المتهم قام بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزته بشكل عشوائي وهو ما أدى إلى مقتل ضابطين ولكن قوات الأمن سيطرت على الموقف سريعا.

فيما تناقلت وكالات وصحف عربية أخبارا حول اشتباكات الإسماعيلية فقالت شبكة سكاي نيوز في أخبارا عاجلة لديها أن هناك قتلى ومصابون خلال اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الأمن وعناصر مسلحة في الإسماعيلية وذلك بحسب مراسل القناة الذي أكد وجود الاشتباكات مع عدد من المسلحين والعناصر الإجرامية الخطيرة وليس عنصر واحد، وهو ما أكدته قناة العربية في خبر عاجل حيث أفادت بأن هناك أنباء أولية عن اشتباكات بين الأمن وعناصر مسلحة في الإسماعيلية.

