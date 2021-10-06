طيران الجيش يدمر اوكارا لداعش في ديالى

وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ان نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربات جوية ناجحة على اوكار عصابات داعش في وادي الثلاب ضمن محافظة ديالى".

وأضاف، أنقوة من قيادة عمليات ديالى خرجت للبحث والتفتيش حيث تم العثور على جثث للإرهابيين وطائرة مسيرة".

