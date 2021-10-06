انت الان تتابع خبر طيران الجيش يدمر اوكارا لداعش في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، تدمير اوكار لعصابات داعش في وادي الثلاب ضمن محافظة ديالى.
وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ان نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربات جوية ناجحة على اوكار عصابات داعش في وادي الثلاب ضمن محافظة ديالى".
وأضاف، أنقوة من قيادة عمليات ديالى خرجت للبحث والتفتيش حيث تم العثور على جثث للإرهابيين وطائرة مسيرة".
وأضاف، أنقوة من قيادة عمليات ديالى خرجت للبحث والتفتيش حيث تم العثور على جثث للإرهابيين وطائرة مسيرة".