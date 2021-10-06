شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل نقلة فارقة فى مجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل نقلة فارقة فى مجال الحقوق، حيث تحقق التقدم والاستقرار وأهداف التنمية المستدامة يرتكز بالأساس على تعزيز وحماية حقوق الانسان .

وأضاف عصام شيحة خلال كلمة له فى ورشة العمل التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان الأفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أعلنت عن وجود إرادة سياسية عازمة على الارتقاء بحقوق الانسان على كافة الأصعدة.

ولفت عصام شيحة الى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تهدف الى النهوض بكافة حقوق الانسان فى مصر من خلال تعزيز كافة الحقوق المتضمنة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية والاقليمية التى صدقت مصر عليها والمنصوص عليها فى الدستور.

وذكر عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان متكاملة تستند على ثلاثة عناصر أساسية وهى الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية فى مجال حقوق الانسان، لافتا الى أنها تضمنت الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية وحقوق المرأة والطفل.