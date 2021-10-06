شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على قواعد التظلم فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، التي يترأسها المستشار بهاء أبوشقة، قواعد التظلم فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وفي هذا الصدد ننشر قواعد التظلم فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية:

أ- يجوز تقديم تظلمات فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفقاً لما يلى:

1- يقدم التظلم إلى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من وقت إعلان الحصر العددى للأصوات فى اللجنة.

2- يشترط فى التظلم أن يكون مكتوباً، ومقدماً من أحد المترشحين، ومبيناً فيه على وجه الدقة سبب أو أسباب التظلم.

3- يترتب على تقديم التظلم وقف إعلان النتيجة المبدئىلحين الفصل فيه.

4- يتولـى مكتـب المجلـس فحـص التظلم والبت فيــه بقرار مسبب، وإخطار لجنة الإشراف المختصة بنتيجة التظلم للعمل بمقتضاها.

ب- تبلغ كل لجنة السيد المستشار الأمين العام بنتيجة انتخابات هيئة مكتبها (فى حال قبول التظلم وإعادة الانتخابات)، ليخطر بها الرئيس لإعلانها على المجلس.

جـ- يعرض الرئيس نتيجة الفصل فى التظلمات على المجلس.

د- يعلن الرئيس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

هـ ــ لا تقبل التظلمات بعد إعلان الرئيس النتيجة.