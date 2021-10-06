شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يعلن 4 ممثلين للهيئات البرلمانية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة الوكيل الاول للمجلس، وقال المستشار بهاء أبو شقة تقضى الفقرة الاولى من المادة 104 يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وأضاف :" عملا بحكم المادة فقد اخطرنى رئيس حزب الشعب الجمهورى بان الحزب اختار النائب حازم عمر ممثلا للهيئة البرلمانية امام المجلس والنائب باهر امين غازى نائبا له كما أخطرنى حزب التجمع بان الحزب اختار النائب السيد عبد العال مصطفى ممثلا للهيئة البرلمانية امام المجلس والنائب احمد شعبان نائبا له".

وتابع اخطرنى رئيس حزب المؤتمر بان الحزب اختار النائب عمر صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب امام المجلس والنائب وطارق رسلان نائبا له وقال اخطرنى رئيس الاصلاح والتنمية بان الحزب اختار الدكتورة سلوى لحداد ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب امام المجلس والنائب سامح انور السادات نائبا له.