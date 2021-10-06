شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يدعو الاعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على قوائم ترشيحات قوائم عضوية اللجان طبقا لما انتهى اليه مكتب المجلس والذى ستجرى بناء عليها اليوم انتخابات اللجان.

ودعا رئيس الجلسة كل لجنة لانتخاب رئيس اللجنة والوكيليين وامين وسر.

وقال ابو شقة الذى تراس الجلسة اليوم عملا بحكم الفقرة الاولى من المادة 42 من اللائحة فقد قام مكتب المجلس بالاعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا للطلبات التى تقدم بها الاعضاء علما بان الاعضاء الذين لم يتقدموا بطلبات فقد تم اعتبارهم مستمرين فى لجانهم بدور الانعقاد الاول

واضاف قام مكتب المجلس بالاستجابة لكافة الرغبات والتنسيق بحيث لايقل عدد اعضاء كل لجنة عن 7 اعضاء مع مراعاة الاختيار للتخصص

ونظمت اللائحة اجراءت الانتخابات وعضوية اللجان حيث تنص المادة 42

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها .

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة

وتنص المادة 43

تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.