شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن استمرار تلقى الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لمدة ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرفة على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، عن استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية

من السبت القادم الموافق 9 أكتوبر حتى الأثنين 11 أكتوبر.

وقالت دعاء النجار إنه بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات ونظراً لظروف الزملاء ، تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، لمدة ثلاثة أيام من السبت 9/10 حتى الاثنين11/10/2021 ، وذلك بمجمع الخدمات بالدور الأول والتقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2020، مشيرة الى أن تفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكترونى.

وذكرت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرفة على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أنه لن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد .