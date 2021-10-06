ماذا قال الرئيس المصري عن اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق؟

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى التحية إلى اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية المصرية الأسبق، قائلا: "أوجه له التحية.. وكتير ميعرفوش الكلام ده وكتير من الجيش ميعرفوش الكلام ده.. اللواء سمير فرج كان قائد كتيبتي.. واسمح لى يا فندم أنى أتكلم .. عمرى ما ذكرتها في أي لقاء تليفزيوني.. وهذا الأمر اقدره لأنى مش رافضه.. دائما في الجيش الوحدة قائد.. لو القائد جاى يدير الوحدة قائد عظيم الوحدة تكون عظيمة والعكس صحيح".



وأضاف الرئيس المصري السيسى، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "كنت في الوقت ده ملازم أول.. والمقدم سمير فرج جاى يمسك الكتيبة.. القدرة العلمية للواء سمير معروفة جدا والسمعة الطيبة عنه.. وكان راجع من كلية القادة والأركان في بريطانيا.. المناظرة اللى تمت بين اللواء دكتور سمير فرج والرئيس شارون بعد حرب أكتوبر.. ولما روحت الكلية دى كانت المناظرة دى أشهر حاجة".

وتابع الرئيس المصري السيسى: "دى السمعة للمقدم سمير فرج.. طب انا اتعلمت ايه منه؟ .. اتعلمت منه حل المشاكل.. في كل وحدة في الجيش فيه مشاكل.. خدنا ضابط استطلاع وأمن الكتيبة بعد أسبوع.. فوجئت أن كل المشاكل الموجودة في الكتيبة حلها.. له تاريخ في إيجاد حلول للمشاكل.. كل مشكلة وليها حل بهدوء ويسر وفكر.. اتعلمت منه ده.. وكان لى حظ أنى خدمت وهو رئيس اركان الفرقة 33 .. أوجه كل التحية والتقدير يا فندم.. مكنشى ممكن اعدى ومجتش الفرصة قبل كده أنى اشوف سيادتك".