السيسي يشهد الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل» بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بمناسبة احتفال القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد. حضر الندوة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ورئيسي مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، والشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

