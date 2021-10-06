شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بالمنصة: الصين وإيران استغلتا فيسبوك في عمليات تجسس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
لا تزال التصريحات سريعة ومتوالية عقب التعطل المفاجيء الذي تعرض له موقع فيسبوك أمس الأول مع عدد من التطبيقات.
وبحسب ما نقلته CNN عن مسؤولة فيسبوك السابقة، فإن الصين وإيران استغلتا فيسبوك في عمليات تجسس.
وكانت فرانسيس هاوغن، التي كانت تعمل مديرة للمحتوى في فيسبوك، قد طالبت المشرعين في الكونجرس إلى التحرك لضبط أداء أكبر منصة الخليج 365 اجتماعي في العالم.
وعلق فيسبوك على شهادة هاوغن، إنها تحدثت عن أمور ومجالات في فيسبوك لا تعرف عنها شيئا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة بالمنصة: الصين وإيران استغلتا فيسبوك في عمليات تجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.