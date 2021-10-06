شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بالمنصة: الصين وإيران استغلتا فيسبوك في عمليات تجسس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لا تزال التصريحات سريعة ومتوالية عقب التعطل المفاجيء الذي تعرض له موقع فيسبوك أمس الأول مع عدد من التطبيقات.

وبحسب ما نقلته CNN عن مسؤولة فيسبوك السابقة، فإن الصين وإيران استغلتا فيسبوك في عمليات تجسس.

وكانت فرانسيس هاوغن، التي كانت تعمل مديرة للمحتوى في فيسبوك، قد طالبت المشرعين في الكونجرس إلى التحرك لضبط أداء أكبر منصة الخليج 365 اجتماعي في العالم.

وعلق فيسبوك على شهادة هاوغن، إنها تحدثت عن أمور ومجالات في فيسبوك لا تعرف عنها شيئا.