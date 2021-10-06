98 % نسبة التعافي بالمملكة.. إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأربعاء، عن إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2021م، والتي جاءت كالتالي:ـ

إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,512,597 إصابة وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر من الشهر الجاري

وأشارت مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,483,167، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,382 حالة، وحصل نحو 77,847,667 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا، موضحًا أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بالمملكة وصل لـ98%.