شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو : 149 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الأربعاء ، 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بارتفاع خمس حالات مقارنة بأمس الثلاثاء ، وبانخفاض 118 حالة مقارنة بيوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 77 شخصا ، بارتفاع ثلاث حالات ، عما تم تسجيله أمس الثلاثاء ، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 612، بانخفاض 43 حالة، مقارنة بأمس الثلاثاء.

وكانت لجنة من الخبراء، تقدم المشورة لحكومة طوكيو، قد خفضت يوم الخميس الماضي مستوى التأهب لإصابات فيروس كورونا، إلى ثاني أعلى مستوى، مستشهدة في ذلك بتراجع أعداد حالات الاصابة الجديدة على مدار الأسابيع الماضية.