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القضاء يبحث الإشكاليات القانونية الناشئة عن الزواج بين العراقيين والجزائريين

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وسفير الجمهورية الجزائرية في العراق عبد القادر بن شاعة، اليوم الأربعاء، الإشكاليات القانونية الناشئة عن الزواج بين العراقيين والجزائريين.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "زيدان أستقبل اليوم سفير الجمهورية الجزائرية في العراق عبد القادر بن شاعة".

وأضاف أن "الجانبين بحثا الإشكاليات القانونية الناشئة عن الزواج المختلط بين العراقيين والجزائريين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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