القضاء يبحث الإشكاليات القانونية الناشئة عن الزواج بين العراقيين والجزائريين

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "زيدان أستقبل اليوم سفير الجمهورية الجزائرية في العراق عبد القادر بن شاعة".

وأضاف أن "الجانبين بحثا الإشكاليات القانونية الناشئة عن الزواج المختلط بين العراقيين والجزائريين".

