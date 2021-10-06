بالأرقام حجم تسريبات وثائق باندورا مقارنة بتسريبات الأعوام الماضية

بغداد - ياسين صفوان - نشر الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، مقتطفات مما يسمى بـ"ملف باندورا" الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين.

يسلط "ملف ب‍اندورا" الضوء على حسابات في الملاذات الضريبية تعود إلى أكثر من 330 سياسيا ومسؤولا رفيع المستوى في أكثر 90 دولة، بينهم زعماء لـ35 دولة.

وفي 2017 نشر الاتحاد ملفا مماثلا استند إلى 13.4 مليون وثيقة مماثلة سلطت الضوء على أنشطة زعماء لمجموعة دول في العالم وشركات عابرة للدول وأطلق عليه اسم "وثائق الجنة".

في ما يلي حجم تسريبات وثائق باندورا مقارنة بالوثائق والتسريبات التي تم كشفها في الأعوام الماضية!