انت الان تتابع خبر بالفيديو اعتداء على موظف في وزارة الكهرباء والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرض شاب يعمل بوزارة الكهرباء في بغداد للاعتداء من قبل مجهولين اثناء تأديه عمله قارئ مقاييس مما اسفر عن اصابته بكسور وتهشم عظام اجزاء في جسده.

اعتداء وصف بغير المبرر، طال موظفا في وزارة الكهرباء يعمل قارئا للمقاييس في جانب الرصافة من بغداد.. مجهولون انهالوا عليه بالضرب بخرسانة بناء حتى تهشمت بعض عظامه وتضرر عظم جمجمته.. كل هذا حصل بسبب قراءته لمقياس الكهرباء في احد المنازل.



وما زاد الامر سوءا كما يقول الشاب احمد هو عدم اتخاذ دائرته التابعة لوزارة الكهرباء اي اجراء قانوني بحق المعتديين،، ولم تقدم اي دعم مالي او معنوي يخفف من معاناة موظفها الذي تم الاعتداء عليه اثناء تاديته للواجب.

هذه الحالة ومثلها الكثير باتت تتفاقم يوما بعد آخر وذلك لتهاون البعض في تطبيق القانون وعدم وجود اجراءات حقيقية لردع من يقوم بالاعتداء على موظف حكومي اثناء تادية الواجب، وسط مطالبات بضرورة تشديد الاجراءات العقابية لردع المخالفين للقانون.