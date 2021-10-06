شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جلسات لمجلس الشيوخ اليوم ورئيس المجلس يعلن نتيجة انتخابات اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء، 3 جلسات عامة، أولها صباح اليوم، وذلك لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما الجلسة الثانية، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض النواب، والدعوة لاجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة.

لتشهد الجلسة الأخيرة اليوم، والتي تعقد في تمام الساعة الثانية ظهرا، إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

ونظمت المادة (43) آلية إجراء انتخابات اللجان النوعية للشيوخ، حيث أقرت انتخاب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس.

وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان النوعية

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.