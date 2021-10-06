مسؤول أممي يطالب بتقديم الدعم الدولي لمواجهة أزمة نقص المياه في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - أ ش أ

طالب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بتقديم الدعم الدولي لمواجهة أزمة نقص المياه في سوريا، داعياً إلى "استجابة متعددة القطاعات" بقيمة 251 مليون دولار لمساعدة 3.4 مليون من الأشخاص الأكثر تأثرا خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد تأكيد الأمم المتحدة أن 5 ملايين شخص يتضررون من أزمة المياه المستمرة في شمال وشمال شرق سوريا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي: "لم يتمكن الناس عبر الأجزاء الشمالية من سوريا من الوصول إلى مياه آمنة وكافية على نحو موثوق به بسبب انخفاض مستويات المياه، وتعطل أنظمة المياه، والقدرة التشغيلية المنخفضة أصلا لمحطات المياه".

وأضاف "ستيفان دوجاريك" قائلاً: أن "نقص مياه الشرب الآمنة يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ويقلل من خط الدفاع الأول الحاسم لوقف جائحة كوفيد-19 ونقص الكهرباء يزيد من إجهاد الصحة العامة ونظام التعليم ويؤثر بشكل غير متناسب على الصحة العامة والإنجابية للنساء والفتيات".

وتابع دوجاريك بالقول "إن الأمم المتحدة أصدرت مع شركائنا خطة موحدة خلال الأشهر الستة المقبلة، والتي ستستهدف 3.4 مليون شخص من الأكثر تضررا في تلك المناطق من سوريا بسبب أزمة المياه".. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة حددت ضرورة وجود استجابة متعددة القطاعات بقيمة 251 مليون دولار أمريكي، مضيفا أنه تم استلام 51 مليون دولار فقط حتى الآن.