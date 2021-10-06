باكستان تحث بيل جيتس على تقديم مساعدات إنسانية لشعب أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - أ ش أ

حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مكالمة هاتفية بيل جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس على النظر في تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني.

وذكر خان، حسب ما أوردته صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء، خلال المكالمة الهاتفية أن أكثر من نصف السكان في أفغانستان يعيشون تحت خط الفقر وفي حاجة ماسة إلى المساعدة المالية.

وناقش الجانبان أيضًا أهمية استئناف حملات شلل الأطفال في أفغانستان لوقف المرض وحماية المكاسب الباكستانية الأخيرة نحو إنهاء شلل الأطفال.

وأعرب خان وجيتس أيضا عن قلقهما حيال النظام الصحي في أفغانستان، الدولة الأخرى الوحيدة في العالم التي ينتشر فيها شلل الأطفال إلى جانب باكستان.

كما ناقش رئيس الوزراء الباكستاني مع جيتس جهود القضاء على شلل الأطفال ودعم مؤسسة بيل وميليندا جيتس لتحسين التغذية وكذلك الخدمات المالية في باكستان.

وأطلع خان، بيل جيتس على التقدم المستمر الذي تحرزه باكستان ضد استئصال شلل الأطفال، وأعرب عن تقديره للمساعدة القيمة التي قدمتها مؤسسة بيل وميليندا جيتس في هذا الصدد.

وأكد عمران خان التزام الحكومة الباكستانية باستئصال مرض شلل الأطفال من البلاد.

ومن جانبه، أشاد جيتس بما أحرزه رئيس الوزراء عمران في هذا الصدد وتعهد باستمرار دعم منظمته لبرنامج شلل الأطفال في باكستان لضمان عدم تعرض أي طفل في البلاد لخطر الإصابة بالشلل.