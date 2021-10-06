ينتمي إلى "تنظيمٍ إجرامي يضمّ 15 عنصرًا"، وحدة عمليّاتٍ خاصّة بايطاليا تعتقل تونسيًّا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن القبض على شاب تونسي يبلغ من العمر 33 عاما، أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين غير نظاميين من ليبيا إلى مدينة مارسالا الصقلية.

ونقلت وكالة ''آكي'' الإيطالية عن مصادر أمنية، قولها إن الشاب التونسي ''كان مطلوبًا بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية منذ 9 جانفي 2019″، وقد "قامت العناصر من فرقة العمليات المتنقلة التابعة لمديرية شرطة تراباني، ووحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)، بمساعدة هيئة حماية الموانئ، بتعقبه وإعتقاله على متن قارب كان يحمل 20 مهاجرا، يوشك على الغرق قبالة سواحل مارسالا".

وأضافت أن الشخص المذكور ينتمي إلى تنظيم إجرامي تونسي مختص في تسهيل الهجرة السرية من السواحل الإفريقية إلى سواحل صقلية، وعملية ''أبياد'' الأمنية قد أتاحت التعرف على أعضاء التنظيم الإجرامي الخمسة عشر الذين يقومون مقابل مبالغ كبيرة، بتنظيم عبور مجموعات صغيرة من المواطنين التونسيين، بعضهم مثقل بالإجراءات القضائية من سواحل تونس إلى تراباني.

وتابعت "كما تزود العصابة المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بالدعم اللوجستي، وتستثمر عائدات أعمالها في شراء العقارات والقوارب لعمليات العبور".

ووفق وكالة "أكي"، تم وضع الشاب التونسي الموقوف في سجن بيترو تشيروللي في تراباني .