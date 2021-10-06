إيران: لو سلكت المفاوضات النووية نفس المسار سنتخذ القرار اللازم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2021 10:10 صباحًا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن المفاوضات النووية إذا سلكت نفس المسار السابق وأصبح التفاوض من أجل التفاوض، سوف نتخذ القرار اللازم بشأن ذلك

جاء تصريحات عبد اللهيان خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو.

وقال عبد اللهيان إن روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين مختلفة عن السابق ولدى طهران نية جادة في تعزيز العلاقات مع موسكو.

وأضاف: أن إيران تحاول تفعيل التفاهمات والمعاهدات السابقة التي عقدت بين البلدين خاصة في الاقتصاد.

كما تطرق إلى الاتفاق النووي وأوضح أنه في حال تم التوصل من خلال مفاوضات فيينا إلى نتيجة ملموسة للشعب الإيراني سوف نستثمر الاتفاق النووي لدعم تنميتنا الاقتصادية، لكن لو سلكت المفاوضات نفس المسار السابق وأصبح التفاوض من أجل التفاوض، سوف نتخذ القرار اللازم بشأن ذلك.

ولا تزال الولايات المتحدة تعطي فرصاً للدبلوماسية في تعاطيها مع إيران، إلا أن هذا الأمر لن يطول.

فقد أكد مسؤول أميركي اليوم الثلاثاء، أن مساعدي الرئيس جو بايدن سيبلغون الإسرائيليين أن واشنطن ملتزمة بالدبلوماسية مع إيران في ما يتعلق بالمفاوضات النووية، لكنها ستسلك سبلا أخرى إذا فشلت هذه المحادثات.

كما أضاف، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين سيتبادلون معلومات مخابراتية، ويجرون تقييما لمدى تطور برنامج إيران النووي.