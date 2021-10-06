بالارقام.. تسارع وتيرة الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد أكثر من ألفي إصابة وسط استمرار انتشار الفيروس.



وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء عن تسجيل 2,028 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 323,379 إصابة.

وشهد عدد الإصابات اليومية المبلغ عنه اليوم زيادة قدرها 453 إصابة بالمقارنة مع 1,575 إصابة مسجلة في اليوم السابق، ليرتفع مرة أخرى إلى أكثر من ألفي إصابة في 3 أيام.

ويرجع ذلك أساسا إلى إجراء عدد قليل من الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة التي استمرت 3 أيام من يوم السبت إلى يوم الاثنين.

وعادة ما ينخفض عدد الإصابات اليومية في أوائل الأسبوع، متأثرا بقلة عدد الاختبارات التشخيصية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم يرتفع بشكل حاد منذ منتصف الأسبوع.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 2,002 إصابة محلية و26 إصابة وافدة من الخارج.

وتنتشر الموجة الرابعة من الفيروس، التي بدأت في العاصمة والمدن المجاورة لها في أوائل شهر يوليو الماضي، على الصعيد الوطني بوتيرة سريعة.

وبذلك يظل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من ألف إصابة لليوم الـ 92 على التوالي، منذ 7 يوليو عندما أبلغت البلاد عن 1,211 إصابة جديدة.

وفي الفترة من 30 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، سجلت كوريا الجنوبية 2,562 ← 2,486 ← 2,248 ← 2,085 ← 1,673 ← 1,575 ← 2,028 إصابة على التوالي.