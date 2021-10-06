إلغاء متوقع لأول لقاء بين رئيسي الصين وأمريكا.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

كشف دبلوماسيون صينيون عن أن الرئيس شي جين بينج لا يعتزم حاليا حضور قمة مجموعة العشرين في إيطاليا هذا الشهر شخصيا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن مبعوثين صينيين، لم تسمهم، أن " شي جين بينج" قد لا يتمكن من الحضور بسبب بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا، التي يمكن أن تشمل الحجر الصحي للمسافرين العائدين.

ووفقا للتقرير فإنه لم يتم إجراء أي اتصال بشأن حضور الرئيس الصيني للقمة، وأن إيطاليا، التي تستضيف الحدث لم تتلق ردا رسميا بعد.

ولم يغادر الرئيس الصيني بلاده منذ منتصف يناير/كانون الثاني 2020. كما أنه لم يستقبل أي ضيوف رسميين لمدة عام ونصف العام.

وإذا لم يذهب شي إلى روما، فهذا يعني أن أول اجتماع شخصي مقرر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتم.

ولا تزال العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم متوترة.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي أن قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بشأن أفغانستان ستنعقد في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد على أن القمة الاستثنائية ستركز على المساعدات الإنسانية لـ"إنقاذ الأرواح" وتجنب انفجار كارثة إنسانية هناك، فضلا عن العمل على ألا تصبح أفغانستان مجددا ملاذا للإرهابيين.

ويتألف تكتل مجموعة العشرين أو ما تعرف اختصارا بـ "G20"، من بلدان المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا.

كما تضم اليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين وتركيا، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتأسست "العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.